Туктамышева планирует сделать четверной прыжок в этом сезоне

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, что разучивает четверной тулуп для выступлений в этом сезоне. Единственной спортсменкой, которая выполнила этот прыжок на официальных соревнованиях, является россиянка Александра Трусова.

"Сейчас я пробую делать четверной тулуп на удочке, но уже без всяких усилий человека, который меня держит. Прыжок практически докручиваю и выезжаю. Скорее нужно психологически настроиться на длительную группировку в новом прыжке, если я это почувствую, то мне кажется, все получится. Планирую выучить в этом сезоне", - заявил Туктамышева в интервью "СЭ".

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года.

Читайте также:

"Реал" впервые за 10 лет не смог попасть по воротам

Васильева не будет завершать карьеру: пенсионный возраст же подняли

Нурмагомедов и Бекхэм встретились в Париже