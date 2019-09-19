Туктамышева планирует сделать четверной прыжок в этом сезоне

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, что разучивает четверной тулуп для выступлений в этом сезоне. Единственной спортсменкой, которая выполнила этот прыжок на официальных соревнованиях, является россиянка Александра Трусова.
"Сейчас я пробую делать четверной тулуп на удочке, но уже без всяких усилий человека, который меня держит. Прыжок практически докручиваю и выезжаю. Скорее нужно психологически настроиться на длительную группировку в новом прыжке, если я это почувствую, то мне кажется, все получится. Планирую выучить в этом сезоне", - заявил Туктамышева в интервью "СЭ".
Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года.
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