Еще одного фаната "Зенита" будут судить за избиение омоновца

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению дело в отношении болельщика "Зенита" Артема Прохорова. Фаната обвиняют в избиении сотрудника ОМОН. Инцидент произошел в августе во время матче с "Краснодаром" на "Газпром Арене".

Ранее сообщалось, что фанаты в перерыве игры хотели выйти за пределы стадиона на перекур. Возле ограждения они начали дебоширить, а омоновцы сдерживали болельщиков. Один из правоохранителей получил несколько ударов по лицу.

16 сентября суд зарегистрировал дело в отношении другого фаната - Дениса Первачука. Болельщики проходят по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

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