Назван окончательный состав сборной России на ЧМ по легкой атлетике

29 российских легкоатлетов попали на чемпионат мира в Дохе. Турнир пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.
Заявка выглядит следующим образом:
Все легкоатлеты будут выступать на чемпионате мира под нейтральным флагом. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) временно дисквалифицирована по итогам допингового скандала.
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