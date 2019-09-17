Назван окончательный состав сборной России на ЧМ по легкой атлетике

29 российских легкоатлетов попали на чемпионат мира в Дохе. Турнир пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

Заявка выглядит следующим образом:

Мария Ласицкене, Михаил Акименко, Илья Иванюк (прыжки в высоту),

Анжелика Сидорова, Ирина Иванова, Алена Лутковская (прыжки с шестом),

Дарья Клишина, Елена Соколова (прыжки в длину),

Дмитрий Сорокин, Алексей Федоров (тройной прыжок),

Максим Афонин, Александр Лесной (толкание ядра),

Денис Лукьянов (метание молота),

Евгений Коротовский, Елизавета Царева, Софья Палкина, Алексей Худяков (метание диска),

Илья Шкуренев (десятиборье),

Яна Смердова, Василий Мизинов (ходьба на 20 км),

Сардана Трофимова, Федор Шутов (марафон),

Полина Миллер, Ксения Аксенова (400 м),

Вера Рудакова, Валерия Андреева (400 м с барьерами),

Анна Тропина, Екатерина Ивонина (3000 м с препятствиями),

Сергей Шубенков (110 м с барьерами).

Все легкоатлеты будут выступать на чемпионате мира под нейтральным флагом. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) временно дисквалифицирована по итогам допингового скандала.

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