СМИ: Кокорин отправится в "Сочи", Мамаев интересен "Галатасараю"

Тренер Александр Петренко рассказал о будущем футболистов Алксандра Кокорина и Павла Мамаева. Специалист судил матч Кокорина и Мамаева против офицерского состава колонии.

"Я позавчера с ними разговаривал после матча их команды против офицерского состава колонии, — сказал Петренко. — Саша говорит, что будет в ближайшее время, грубо говоря, стажироваться в "Сочи". Пашу хочет "Галатасарай", не знаю, как они смогут совместить этот вариант с условиями УДО", — приводит "СЭ" слова Петренко.

Ранее сообщалось, что Кокорин подписал контракт с "Зенитом", а питерский клуб направил заявку на регистрацию футболиста в РПЛ. У Мамаева все еще действует контракт с "Краснодаром".

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