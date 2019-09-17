ЦСКА вынужден провести два матча Евролиги в Калининграде

ЦСКА проведет два матча Евролиги в Калининграде. 26 декабря армейцы встретятся с "Миланом", а 3 января - с "Панатинаикосом", сообщает "РИА Новости". Ранее стало известно, что игры пройдут на нейтральной площадке из-за занятости московских УСК ЦСКА и "Мегаспорта".

Евролигу устроил вариант с проведением матчей на арене "Янтарный" в Калининграде. Арена вмещает 6 тысяч зрителей.

Читайте также:

Бывший футболист "Зенита" обвинил фанатов клуба в расизме

СМИ: Кокорин отправится в "Сочи", Мамаев интересен "Галатасараю"

Футболисты "Валенсии" устроили бойкот из-за увольнения тренера