Бывший футболист "Зенита" обвинил фанатов клуба в расизме

Бывший футболист "Зенита" Себастьян Пюигренье заявил, что фанаты питерской команды являются расистами. По его словам, руководство сине-бело-голубых замалчивает проблему.

Пюигренье выступал за "Зенит" с 2008 по 2012 год. Всего он провел девять матчей в составе сине-бело-голубых.

Футболист рассказал, что во время матчей в Санкт-Петербурге Джибриля Сиссе и Шарля Каборе закидали бананами, фанаты "Зенита" пародировали обезьян. Болельщики питерской команды противились любому переходу темнокожего футболиста в команду.

"Играя в "Зените", вы знаете, что темнокожих здесь не приветствуют с распростертыми объятиями, и выставляется все так, будто никакой проблемы нет. Фанаты "Зенита" — расисты, нет смысла это скрывать", — цитирует Пюигренье So Foot.

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