Бывший футболист "Зенита" Себастьян Пюигренье заявил, что фанаты питерской команды являются расистами. По его словам, руководство сине-бело-голубых замалчивает проблему.
Пюигренье выступал за "Зенит" с 2008 по 2012 год. Всего он провел девять матчей в составе сине-бело-голубых.
Футболист рассказал, что во время матчей в Санкт-Петербурге Джибриля Сиссе и Шарля Каборе закидали бананами, фанаты "Зенита" пародировали обезьян. Болельщики питерской команды противились любому переходу темнокожего футболиста в команду.
"Играя в "Зените", вы знаете, что темнокожих здесь не приветствуют с распростертыми объятиями, и выставляется все так, будто никакой проблемы нет. Фанаты "Зенита" — расисты, нет смысла это скрывать", — цитирует Пюигренье So Foot.
Читайте также:
СМИ: Кокорин отправится в "Сочи", Мамаев интересен "Галатасараю"
Футболисты "Валенсии" устроили бойкот из-за увольнения тренера
Светлана Кокорина после освобождения сыновей "снова стала матерью"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.