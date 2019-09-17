Футболисты "Валенсии" устроили бойкот из-за увольнения тренера

Футболисты "Валенсии" протестуют против увольнения главного тренера Марселино Тарля. Специалист был отправлен в отставку без объяснения причин. По информации СМИ, у тренера были разногласия с владельцем клуба Питером Лимом.
Марселино возглавил команду в 2017 году. В прошлом сезоне "Валенсия" выиграла Кубок Испании. Кроме того, команда сыграет в Лиге чемпионов. В первых четырех турах нового сезона валенсийцы набрали четыре очка.
Игроки "летучих мышей" бойкотировали пресс-конференцию после матча чемпионата Испании против "Барселоны", а также отказались общаться с журналистами перед игрок Лиги чемпионов против "Челси". Игра состоится в Лондоне 17 сентября и начнется в 22.00 мск.
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