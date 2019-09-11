Чемпиона России по сноуборду пятый день не может найти полиция

Полиция Челябинская уже несколько дней занимается поисками 26-летнего Андрея Палькина. Он перестал выходить на связь с родными 4 сентября. 7 числа к поискам подключилась полиция, сообщает 74.ru.
По сведениям матери, в последний раз она связалась с сыном, когда он шел около дороги. Направления, куда он пошел, женщина не знает. С утра мужчина ушел на работу, в полдень пришел домой, принес все инструменты и рабочую одежду. На следующий день нужно было на другой объект выходить.
Вечером сноубордист пропал, до сих пор связи с ним нет.
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