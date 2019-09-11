Роналду не отказал фанату, вставшему на колени

Португальский футболист Криштиану Роналду отметился очередным благородным поступком. Во время матча отборочного турнира Евро-2020 Литва - Португалия на поле выбежал фанат, встал на колени и попросил форварда сделать совместное селфи.

Роналду, уходивший на замену, не стал отдавать фаната стюардам. Он выполнил просьбу болельщика и сфотографировался на телефон.

Встреча завершилась со счетом 5:1. Роналду сделал в этой игре покер. На его счету теперь 25 мячей в отборочных турнирах чемпионатов Европы. По этому показателю португалец вышел на первое место, обойдя ирландца Робби Кина.

Читайте также:

"Амур" потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

IBU снял отстранение с девяти казахстанских биатлонистов

Футболист Арда Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

Шумахер в больнице пришел в сознание

Нурмагомедов остался вторым в рейтинге UFC

В раздевалке хоккейного клуба "Ижсталь" появился автомат Калашникова