"Амур" потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

"Амур" потерпел поражение от "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча состоялась в Хабаровске и завершилась со счетом 3:1.

Для "Амура" это пятое подряд поражение со старта сезона КХЛ. Ранее команда проиграла "Сибири", дважды "Трактору" и еще один раз "Барысу". С 1 очком "Амур" остается аутсайдером турнира.

Регулярный чемпионат КХЛ завершился 27 февраля, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.

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