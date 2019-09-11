"Амур" потерпел поражение от "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча состоялась в Хабаровске и завершилась со счетом 3:1.
Для "Амура" это пятое подряд поражение со старта сезона КХЛ. Ранее команда проиграла "Сибири", дважды "Трактору" и еще один раз "Барысу". С 1 очком "Амур" остается аутсайдером турнира.
Регулярный чемпионат КХЛ завершился 27 февраля, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля.
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