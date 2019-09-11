IBU снял отстранение с девяти казахстанских биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) снял временное отстранение с девяти казахстанских биатлонистов, сообщается на официальном сайте IBU. Ранее были дисквалифицированы Галина Вишневская, Дарья Климина-Уссанова, Алина Райкова, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Поткорытов.
Биатлонистов подозревают в нарушении антидопинговых правил. Расследования проводятся в Австрии и Италии. Антидопинговая коллегия IBU не нашла оснований отстранять спортсменов.
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