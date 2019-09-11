Нурмагомедов остался вторым в рейтинге UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов остался вторым в рейтинге UFC. После победы над Дастином Порье организация не стала повышать его позицию.

Нурмагомедов в субботу защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Пуарье удушающим приемом в третьем раунде в центральном поединке вечера единоборств UFC 242 в Абу-Даби.

Выше Нурмагомедова в рейтинге располагается только американец Джон Джонс, выступающий в полутяжелой весовой категории.

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