Футболист Арда Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

Футболист "Истанубл Башакшехир" Арда Туран получил тюремный срок за нападение на певца Беркая Шахина. Инцидент произошел в ночном клубе Стамбула. Спортсмен стал приставать к женщине, которая оказалась женой Шахина.

Из-за этого между Тураном и Шахином произошла драка прямо в клубе. Позже футболист пришел в больницу к певцу, извинился перед ним, сказав, что не знал о том, кем на самом деле являлась девушка. Он дал в руки Шахину пистолет, предложив убить его. Певец отказался, а на Турана завели дело.

Его обвинили за стрельбу из пистолета, хранение оружия и нападение. За это ему дали 2 года 8 месяцев лишения свободы.

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