Медведев вышел в финал US Open и признался в любви к США

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале US Open обыграл болгарина Григора Димитрова. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

Медведев впервые вышел в финал турнира "Большого шлема". Он стал первым россиянином за 14 лет, которому покорилась эта стадия турнира. Предыдущим был Марат Сафин.

После игры Медведев эмоционально обратился к болельщикам, с которыми на этом турнире у него не сложились отношения.

"Когда я приехал в США, не знал, что будет так хорошо. Должен сказать, что я люблю США", - заявил Даниил.

Медведев в финале сыграет с Рафаэлем Надалем. Испанец победил итальянца Маттео Берреттини - 7:6 (8:6), 6:4, 6:1. Ранее он трижды выигрывал Открытый чемпионат США.

Решающий матч турнира состоится 8 сентября. Начало - 23.00 по московскому времени.

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