Емельяненко подписал контракт на бой с Кокляевым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что подписал контракт на бой с Михаилом Кокляевым. Сроки проведения и подробности соглашения станут известны позже.



Емельяненко - Кокляев. Контракт на бой

Емельяненко выложил в Instagram ролик, в котором рассказал о подписании контракта. Также он порвал на себе рубашку и заявил: "То же самое сделаю с ним на ринге".

Емельяненко провел 36 боев в карьере, в которых одержал 28 побед и потерпел 7 поражений. Кокляев - тяжелоатлет, не имеющий опыта в ММА.

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