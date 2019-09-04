Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что подписал контракт на бой с Михаилом Кокляевым. Сроки проведения и подробности соглашения станут известны позже.
Емельяненко выложил в Instagram ролик, в котором рассказал о подписании контракта. Также он порвал на себе рубашку и заявил: "То же самое сделаю с ним на ринге".
Емельяненко провел 36 боев в карьере, в которых одержал 28 побед и потерпел 7 поражений. Кокляев - тяжелоатлет, не имеющий опыта в ММА.
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