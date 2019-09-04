Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) огласил наказания для клубов по итогам матча РПЛ "Спартак" - "Зенит". Московский клуб оштрафован в общем на 425 тыс. рублей, питерская команда - на 14.
"Спартак" оштрафован за:
"Зенит" оштрафован за:
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