Нурмагомедова перед боем с Порье охраняют вооруженные люди

Российский боец Хабиб Нурмагомедов находится под усиленной охраной в Абу-Даби. 7 сентября состоится бой россиянина против американца Дастина Порье. На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легком весе.

В команде Хабиба ТАСС сообщили, что спортсмен живет на закрытой территории, которая охраняется вооруженными людьми. Никакой опасности для спортсмена нет, такие предосторожности необходимы для спокойной подготовки к бою.

Ранее сообщалось, что перед боем с Порье у Хабиба лишний вес. До пятницы, когда состоится взвешивание, россиянину необходимо сбросить 6 кг.

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