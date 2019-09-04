Российский боец Хабиб Нурмагомедов находится под усиленной охраной в Абу-Даби. 7 сентября состоится бой россиянина против американца Дастина Порье. На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легком весе.
В команде Хабиба ТАСС сообщили, что спортсмен живет на закрытой территории, которая охраняется вооруженными людьми. Никакой опасности для спортсмена нет, такие предосторожности необходимы для спокойной подготовки к бою.
Ранее сообщалось, что перед боем с Порье у Хабиба лишний вес. До пятницы, когда состоится взвешивание, россиянину необходимо сбросить 6 кг.
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