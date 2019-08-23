Глава ИИХФ посоветовал Кузнецову пройти реабилитацию от наркотиков

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель предложил хоккеисту Евгению Кузнецову пройти антинаркотическую программу в США. Ранее стало известно, что в допинг-пробе форварда во время чемпионата мира-2019 нашли кокаин.
Хоккеист дисквалифицирован на четыре года. Отстранение не распространяется на НХЛ.
"У НХЛ и ИИХФ нет единого антидопингового кодекса или правил. Поэтому, я не знаю, будет ли там наказан Кузнецов. Но в НХЛ сильные социальные программы, программы реабилитации от наркотиков и прочее. В НХЛ также серьезно относятся к этой проблеме", - приводит ТАСС слова Фазеля.
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