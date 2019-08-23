Сборная России по баскетболу отправилась в Китай

Мужская сборная России по баскетболу вылетела в Китай для участия в Кубке мира. Турнир состоится с 31 августа по 15 сентября. На первом групповом этапе Кубка мира сборная России сыграет с командами Нигерии (31 августа), Кореи (2 сентября) и Аргентины (4 сентября). Две лучшие команды из каждой группы выйдут во второй групповой этапа турнира.

Сборная России отправилась в Китай в следующем составе:

защитники - Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье", Владивосток), Александр Платунов ("Парма", Пермь), Андрей Сопин (МБА, Москва), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань", Краснодар),

форварды - Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба - "Химки"), Андрей Зубков ("Зенит", Санкт-Петербург), центровые - Артем Забелин ("Парма"), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань").

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