Мужская сборная России по баскетболу вылетела в Китай для участия в Кубке мира. Турнир состоится с 31 августа по 15 сентября. На первом групповом этапе Кубка мира сборная России сыграет с командами Нигерии (31 августа), Кореи (2 сентября) и Аргентины (4 сентября). Две лучшие команды из каждой группы выйдут во второй групповой этапа турнира.
Сборная России отправилась в Китай в следующем составе:
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