Руководство Twitter приняло решение следить за аккаунтами 50-ти лучших темнокожих футболистов. Так в компании собираются бороться с проявлениями расизма. Ранее разгорелся скандал из-за оскорблений в адрес футболистов Поля Погба и Тэми Абрахама.
Twitter теперь предпримет более активную политику по борьбе с расизмом. Компания будет проверять сообщения в аккаунтах футболистов. Ранее Twitter рассматривал только те сообщения, о которых становилось известно широкой публике.
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