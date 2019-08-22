Twitter будет следить за аккаунтами темнокожих футболистов

Руководство Twitter приняло решение следить за аккаунтами 50-ти лучших темнокожих футболистов. Так в компании собираются бороться с проявлениями расизма. Ранее разгорелся скандал из-за оскорблений в адрес футболистов Поля Погба и Тэми Абрахама.

Twitter теперь предпримет более активную политику по борьбе с расизмом. Компания будет проверять сообщения в аккаунтах футболистов. Ранее Twitter рассматривал только те сообщения, о которых становилось известно широкой публике.

Читайте также:

Мошенник в США представлялся братом теннисистки и жил за ее счет

ФИФА поздравила Дзюбу с днем рождения

Украинец Усик проведет бой с россиянином Федосовым