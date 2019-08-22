ФИФА поздравила нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу с днем рождения. Сегодня футболисту исполнился 31 год. Федерация опубликовала видео с голами, которые Дзюба забил на домашнем чемпионате мира, и назвала футболиста главным героем российской команды на турнире.
Дзюба является воспитанником московского "Спартака". Кроме красно-белых, он выступал за "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и "Зенит". В клубной карьере провел 399 матчей, в которых забил 135 мячей.
За сборную России Дзюба отыграл 36 матчей и забил 20 голов.
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