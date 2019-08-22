Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Краснодар" разгромлен в Греции. И в России

Спорт » Командные виды » Футбол print

"Краснодар" потерпел фиаско в матче квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса". Шансы на победу против опытного соперника были невелики, но столь крупного поражения "быков" не ожидали даже скептики российского футбола.

Краснодарцы уступили со счетом 0:4. Команда пропустила гол от Мигеля Герреро в первом тайме, а во второй половине совсем рассыпалась. Дубль сделал Йован Ранджелкович, еще один гол на счету Даниэля Поденсе.

Огорчение болельщиков и журналистов после игры усилилось классной игрой "Краснодара" против "Порту" на выезде. Тогда "быкам" удался первый тайм, который команда выиграла со счетом 3:0 и лишила "драконов" шансов на Лигу чемпионов.

После матча с "Олимпиакосом" восторженные эпитеты в адрес "Краснодара" сменились жесткой критикой игроков и тренерского штаба. Специалисты утверждают, что даже при счете 0:1 российская команда не имела права раскрываться, а должна была сохранять счет. Одним из самых критикуемых стал форвард Маркус Берг, который за три матча ЛЧ не сделал ни одного результативного действия.

"Команда в плохом состоянии. Крупное поражение — вина «Краснодара», а не заслуга соперника. Немного стыдно за такую игру, это был не наш истинный уровень. «Олимпиакос» был хорош, но это мы позволили им быть лучше, чем они есть. Я очень разочарован... До 75 минуты мы уступали в один мяч, а в итоге в четыре — это очень плохо. Все пошло не так, мы недостаточно прессинговали, не использовали шансы для контратак, не держали мяч", - заявил Берг.

"Краснодару" наша пресса вспомнила все. И то, что это самое крупное поражение российской команды в квалификации Лиги чемпионов за 11 лет. И то, что кранодарцы пропустили четыре мяча впервые за 21 месяц. И даже указали на некоторые детали одежды соперника. 

"Нам сегодня забивает мужчина в бюстгальтере", - заявил комментатор Губерниев, имея в виду специальный  корсет Ранджелковича.

Вместе с тем, в "Краснодаре" обещают не посыпать голову пеплом и биться в ответной игре, которая состоится в следующий вторник.

"Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше", - говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".

Читайте также: 

Казанский "Зенит" представил форму с изображением чак-чака

РФС запретил "Ростову" регистрировать новичков из-за долга Бердыеву

Боломбой, как и Швед с Мозговым, не поможет России на Кубке мира

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы футбол фк краснодар лига чемпионов
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
Александр Стефанович: "Желтые жилеты" - та же схема проплаченных протестов
Здоровье
Действие светотерапии при депрессии и бессоннице
Комнатные цветы
Пять необычных суккулентов для вашего зимнего сада
Новости Все >
"Союз МС-14" с роботом Федором успешно выведен на орбиту
"Краснодар" разгромлен в Греции. И в России
Опрос: 24% граждан РФ боятся увольнения
Эксперты предложили ввести в школах киберспортивные дисциплины
Армия Израиля по ошибке обстреляла гражданский самолет
Держатели кредитных карт стали чаще покупать продукты в рассрочку
Эксперты установили возраст заемщиков МФО с самыми большими просрочками
"Нафтогаз" рекомендовал украинцам запасаться газом на зиму
Украинский журналист посоветовал готовиться "к реальной войне" с РФ
Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
Последние материалы
Эксперты предложили ввести в школах киберспортивные дисциплины
Армия Израиля по ошибке обстреляла гражданский самолет
Александр Стефанович: "Желтые жилеты" - та же схема проплаченных протестов
Держатели кредитных карт стали чаще покупать продукты в рассрочку
Эксперты установили возраст заемщиков МФО с самыми большими просрочками
"Нафтогаз" рекомендовал украинцам запасаться газом на зиму
Украинский журналист посоветовал готовиться "к реальной войне" с РФ
Действие светотерапии при депрессии и бессоннице
Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
Британский канал анонсировал съемки документального сериала о Путине
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет

Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина
Общество
В Госдуме предложили выделять семьям "первосентябрьский капитал"
Общество
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии

В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...

Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Политика. Новости и аналитика
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Политика. Новости и аналитика
Кудрин: силовики беспрецедентно применяли силу на митингах в Москве
Мир. Новости мира
Приглашение России на саммит G7 говорит о сложной ситуации в "семерке"
Правила игры
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"

Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?

Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Чиновница, обозвавшая жертв паводка "быдлом", носит часы за 2 млн руб.
Игорь Буккер Флуоресценция - признак внеземной жизни Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Финский лидер поприветствовал Путина по-русски
Уход за волосами: как часто мыть волосы и вредит ли фен?
Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
Украинский журналист посоветовал готовиться "к реальной войне" с РФ
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Британский канал анонсировал съемки документального сериала о Путине
Рустем Сафронов: американцы - расисты по крови
Украинский журналист посоветовал готовиться "к реальной войне" с РФ
Эксперты: сменившие позывные истребители ВВС Израиля обманули С-400
Украинский журналист посоветовал готовиться "к реальной войне" с РФ
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Британский канал анонсировал съемки документального сериала о Путине
Рустем Сафронов: американцы - расисты по крови
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
История и современность
Самое древнее в мире кораблекрушение обнаружено в Средиземноморье
Самое древнее в мире кораблекрушение обнаружено в Средиземноморье
Исчезнувшие сокровища: могила Чингисхана и Ковчег Завета
Исчезнувшие сокровища: могила Чингисхана и Ковчег Завета
Росгвардейцы обнаружили в Азове сумку с костью шерстистого мамонта
Росгвардейцы обнаружили в Азове сумку с костью шерстистого мамонта
Эксперт: чем грозит для РФ запуск США "Томагавка" из установки ПРО
Эксперт: чем грозит для РФ запуск США "Томагавка" из установки ПРО
Экс-главу курганского отделения "Транснефти" задержали в Москве
Экс-главу курганского отделения "Транснефти" задержали в Москве
Разведка США изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска
Разведка США изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска
Несчастливая любовь: как Павел I "помог" знаменитому Багратиону
Несчастливая любовь: как Павел I "помог" знаменитому Багратиону
Оборона Шипки: в чем ошиблось командование русской армии
Оборона Шипки: в чем ошиблось командование русской армии
Создан честный портрет современной молодежи
Создан честный портрет современной молодежи
Ядерный "Буревестник" подключат к мертвой руке "Периметра"
Ядерный "Буревестник" подключат к мертвой руке "Периметра"
Фотогалереи
6 самых безопасных авто 6 Фото 6 самых безопасных авто
Как Кейт Хадсон издевается над собой 6 Фото Как Кейт Хадсон издевается над собой
Лесные "оборотни" 7 Фото Лесные "оборотни"
Найти мужа - искусство, удержать его - профессия 8 Фото Найти мужа - искусство, удержать его - профессия
Покоритель неба Ив Росси 7 Фото Покоритель неба Ив Росси
Домашнее
Можно ли ослепнуть при кератоконусе?
Юрий Лоза раскрыл секрет своего крепкого брака
Роспотребнадзор советует беременным отказаться от поездок в Испанию
Диетологи рассказали о простом способе продлить жизнь
Сладости, полезные для детей и взрослых
Медики рассказали о лечебных свойствах хурмы
Врачи рассказали, какие продукты защищают от болезней сердца
Прогулка в парке улучшает настроение наравне с праздниками
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
Врачи: почему нельзя мыть курицу перед приготовлением
Врачи: почему нельзя мыть курицу перед приготовлением
Как придать себе уверенности. Правила для женщин.
Как придать себе уверенности. Правила для женщин.
"Вынесу мозг качественно,ведь по гороскопу я..."
"Вынесу мозг качественно,ведь по гороскопу я..."
Певица из Украины обвинила Ольгу Бузову в плагиате
Певица из Украины обвинила Ольгу Бузову в плагиате
Супруга Гафта запретила его друзьям навещать его
Супруга Гафта запретила его друзьям навещать его
Актриса Александра Назарова скончалась от болезни легких
Актриса Александра Назарова скончалась от болезни легких
Как бороться с тошнотой
Как бороться с тошнотой
Создаём мир для ребёнка, или как оформить детскую (часть 2)
Создаём мир для ребёнка, или как оформить детскую (часть 2)
Мебель на заказ: что обсудить с мастерами
Мебель на заказ: что обсудить с мастерами
Забавные фото
Природа - великий художник 8 Фото Природа - великий художник
Стихи Владимира Владимировича 8 Фото Стихи Владимира Владимировича
Чарующая красота бабочек 7 Фото Чарующая красота бабочек
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ