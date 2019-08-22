"Краснодар" разгромлен в Греции. И в России

"Краснодар" потерпел фиаско в матче квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса". Шансы на победу против опытного соперника были невелики, но столь крупного поражения "быков" не ожидали даже скептики российского футбола.

Краснодарцы уступили со счетом 0:4. Команда пропустила гол от Мигеля Герреро в первом тайме, а во второй половине совсем рассыпалась. Дубль сделал Йован Ранджелкович, еще один гол на счету Даниэля Поденсе.

Огорчение болельщиков и журналистов после игры усилилось классной игрой "Краснодара" против "Порту" на выезде. Тогда "быкам" удался первый тайм, который команда выиграла со счетом 3:0 и лишила "драконов" шансов на Лигу чемпионов.

После матча с "Олимпиакосом" восторженные эпитеты в адрес "Краснодара" сменились жесткой критикой игроков и тренерского штаба. Специалисты утверждают, что даже при счете 0:1 российская команда не имела права раскрываться, а должна была сохранять счет. Одним из самых критикуемых стал форвард Маркус Берг, который за три матча ЛЧ не сделал ни одного результативного действия.

"Команда в плохом состоянии. Крупное поражение — вина «Краснодара», а не заслуга соперника. Немного стыдно за такую игру, это был не наш истинный уровень. «Олимпиакос» был хорош, но это мы позволили им быть лучше, чем они есть. Я очень разочарован... До 75 минуты мы уступали в один мяч, а в итоге в четыре — это очень плохо. Все пошло не так, мы недостаточно прессинговали, не использовали шансы для контратак, не держали мяч", - заявил Берг.

"Краснодару" наша пресса вспомнила все. И то, что это самое крупное поражение российской команды в квалификации Лиги чемпионов за 11 лет. И то, что кранодарцы пропустили четыре мяча впервые за 21 месяц. И даже указали на некоторые детали одежды соперника.

"Нам сегодня забивает мужчина в бюстгальтере", - заявил комментатор Губерниев, имея в виду специальный корсет Ранджелковича.

Вместе с тем, в "Краснодаре" обещают не посыпать голову пеплом и биться в ответной игре, которая состоится в следующий вторник.

"Мы получили этот горький опыт, но мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше", - говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".

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