Украинский боксер Александр Усик в дебютном бою в супертяжелом весе встретится с россиянином Андреем Федосовым, сообщает BoxingScene. Стороне украинца не удалось договориться с камерунцем Карлосом Такамом. Поединок должен был состояться 12 октября в Чикаго, но будет отменен.
Команда Усика провела срочные переговоры с Федосовым. Стороны достигли соглашения, и бой будет проведен в том же месте.
32-летний Александр Усик провел 16 боев на профессиональном ринге и во всех победил (12 нокаутов). Он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.33-летний Андрей Федосов одержал 31 победу на профессиональном ринге (25 нокаутов) и трижды потерпел поражение.
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