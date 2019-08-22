Украинец Усик проведет бой с россиянином Федосовым

Украинский боксер Александр Усик в дебютном бою в супертяжелом весе встретится с россиянином Андреем Федосовым, сообщает BoxingScene. Стороне украинца не удалось договориться с камерунцем Карлосом Такамом. Поединок должен был состояться 12 октября в Чикаго, но будет отменен.

Команда Усика провела срочные переговоры с Федосовым. Стороны достигли соглашения, и бой будет проведен в том же месте.

32-летний Александр Усик провел 16 боев на профессиональном ринге и во всех победил (12 нокаутов). Он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.33-летний Андрей Федосов одержал 31 победу на профессиональном ринге (25 нокаутов) и трижды потерпел поражение.

Читайте также:

Мамаев снова нарушил закон

"Краснодар" разгромлен в Греции. И в России

Казанский "Зенит" представил форму с изображением чак-чака