Мамаев снова нарушил закон

Российский футболист Павел Мамаев не заплатил все налоги. Государству он должен 434 тыс. рублей, а также транспортный налог. Деньги с Мамаева будут удержаны, когда спортсмен выйдет из колонии, сообщает "МК".

Черемушкинский суд вынес решение о взыскании с футболиста «недоимки по налогам на имущество, а также транспортный налог» еще в 2018 году. Мамаев находится под стражей с 10 октября 2018 года. За день до этого он вместе с Александром Кокориным принял участие в двух драках в центре Москвы.

Мамаев и Кокорин находятся в колонии с 4 июля. Учитывая время, проведенное игроками в СИЗО, Мамаев должен выйти на свободу в конце ноября, а Кокорин - в начале декабря.

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