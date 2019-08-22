Мошенник в США представлялся братом теннисистки и жил за ее счет

Полиция США задержала мужчину, которого обвиняют в мошенничестве с именем теннисистки Эжени Бушар. 24-летний Соломон Шломо Азар представлялся братом канадки и жил в одном из роскошных отелей Флориды. Оплата гостиницы производилась со счета спортсменки.
Азару предъявлено обвинение в организации мошеннической схемы. Молодой человек потратил около 40 тыс. долларов, сообщает WSVN.
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