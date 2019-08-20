"Краснодар" прибыл в Грецию на матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против "Олимпиакоса". Самолет с командой на борту приземлился в аэропорту Афин.
Вечером игроков ждет знакомство со стадионом, на котором состоится игра, сообщает пресс-служба "быков". Домашняя арена "Оли" находится в городе Пирей, в 11 км от столицы Греции. Стадион "Караискакис" вмещает 32 115 зрителей.
"Оли" - самый титулованный клуб Греции. До 2018 года команда 12 раз подряд выиграла чемпионский титул, а всего на счету клуба 44 титула.
Кроме того, "Олимпиакос" не проигрывает полгода. Последнее поражение - от клуба "Ламия" - было в феврале. После этого команда провела 12 матчей, в которых 11 раз победила.
Игра в Пирее состоится 21 июля, в Краснодаре - 27 числа. Победитель пары выйдет в групповой турнир Лиги чемпионов.
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