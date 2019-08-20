Португальский футболист Криштиану Роналду признался, что давал денег американской модели Кэтрин Майорге. Девушка ранее обвинила форварда в изнасиловании, но это спортсмен отрицает.
Роналду признал дачу 375 тыс. долларов Майорге за то, чтобы она не раскрывала детали вечера. Сумма была переведена модели в 2010 году. Роналду во время суда несколько раз подчеркнул, что факт дачи денег не является признанием вины.
Ранее стало известно, что суд закрыл дело против Роналду. Доказательств его вины найдено не было.
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