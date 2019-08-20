Легкоатлетка из Тамбова Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет во время тренировки. По сведениям "РенТВ", девушка вышла на очередную пробежку, после чего ей стало плохо. Прибывшие медики скорой помощи не смогли спасти спортсменку.
Плавунова - многократная чемпионка Тамбовской области. Она специализировалась на беге с барьерами. В конце июля Плавунова заняла 18-е место на дистанции 100 метров на чемпионате России, выполнив норматив мастера спорта.
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