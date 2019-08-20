Президент Армении обсудил развитие футбола с "Манчестер Сити"

Президент Армении Армен Саркисян в субботу побывал в Англии на футбольном матче между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом". Политик посетил академию манчестерского клуба, которая стала лучшей в прошлом сезоне. Как сообщает пресс-служба Саркисяна, президент обсудил с главой "Сити" Халифом аль-Мубараком развитие футбола в Армении.

"Аль-Мубарак рассказал президенту Саркисяну о деятельности холдинга The City Football Group, которому принадлежит английский клуб "Манчестер Сити". В этом контексте были обсуждены возможности реализации программ, направленных на развитие футбола в Армении", - говорится в пресс-релизе.

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