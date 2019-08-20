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Названа предварительная причина смерти легкоатлетки из Тамбова

Спорт print

В Тамбовской областной федерации легкой атлетики объяснили, из-за чего скончалась барьеристка Маргарита Плавунова. Спортсменка умерла 19 августа во время пробежки.

По сведения людей, находившихся рядом с Маргаритой, ей стало плохо сердцем. СК РФ открыл проверку по факту смерти, но криминальных следов обнаружено не было. Похороны спортсменки состоятся завтра.

Плавунова - многократная чемпионка Тамбовской области. Она специализировалась на беге с барьерами. В конце июля Плавунова заняла 18-е место на дистанции 100 метров на чемпионате России, выполнив норматив мастера спорта.

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Темы легкая атлетика
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