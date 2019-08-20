Первый глухой теннисист-профессионал одержал победу в Уинстон-Салеме

Корейский теннисист Ли Док Хи в первом круге престижного турнира АТР в Уинстон-Салеме (США) победил швейцарца Генри Лааксонена. Матч завершился со счетом 7:6, 6:1. Во втором круге Уинстон-Салема кореец встретится с поляком Хубертом Хурачем.

Кореец - первый и единственный глухой теннисист-профессионал в АТР-туре. Слух у него отсутствует с детства. На корте Ли Док Хи ориентируется по жестам и не слышит ни соперника, ни судей. Для него это была первая победа в туре в основных раундах.

Ранее 21-летний спортсмен выиграл 8 турниров серии "Фьючерс" и дважды проигрывал в финала "Челленджей". На данный момент занимает 212-е место в рейтинге АТР.

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