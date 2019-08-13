В "Ахмате" объяснили, почему Даудов схватил судью Сухого за руку

В пресс-службе "Ахмата" объяснили поведение президента клуба и главы парламента Чечни Магомеда Даудова после матча против "Спартака". Ранее появилось видео, на котором Даудов схватил за руку судью игры Алексея Сухого и увел его в подтрибунное помещение.
В "Ахмате" заявили, что Даудов не хватал никого за руку, и это было всего лишь рукопожатие.
"Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку: а куда еще направляться судьям после игры, как не в подтрибуное помещение?" - приводит заявление "Ахмата" "Чемпионат".
Напомним, во время игры кто-то из дикторской кабины прокричал в адрес арбитра "судья - г....н". В "Ахмате" заявили, что это был работник пресс-службы и уволили его. Телеграм-канал "Мутко против" утверждает, что на самом деле это был Даудов.
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