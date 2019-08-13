Французский спортсмен отгрыз голову живому петуху

Участник команды по баскской пелоте Биксант Ларальд может быть оштрафован на 30 тыс. евро за свою выходку с животным. Француз во время одного из застолий отгрыз голову живому петуху.
Видео попал в интернет, после чего защитники животных набросились на спортсмена с критикой. Под петицией наказать его подписались около 60 тысяч человек.
Видео с инцидентом доступно по этой ссылке. Впечатлительным не советуем смотреть ролик.
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