Французский спортсмен отгрыз голову живому петуху

Участник команды по баскской пелоте Биксант Ларальд может быть оштрафован на 30 тыс. евро за свою выходку с животным. Француз во время одного из застолий отгрыз голову живому петуху.

Видео попал в интернет, после чего защитники животных набросились на спортсмена с критикой. Под петицией наказать его подписались около 60 тысяч человек.

Видео с инцидентом доступно по этой ссылке. Впечатлительным не советуем смотреть ролик.

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