Путин наградил тренера "Локомотива" Семина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил главного тренера "Локомотива" Юрия Семина орденом Александра Невского. Награда вручается за особые заслуги перед Отечеством, сообщает портал правовой информации.

Юрий Семин ранее работал в "Локомотиве", "Динамо", "Мордовии", "Анжи" и сборной России. За 13 сезонов с "Локо" завоевал два чемпионства, два Суперкубка и четыре Кубка России.

В 2016 году Семин вернулся в "Локомотив" и снова привел команду к успеху. Он взял чемпионский титул, дважды выиграл Кубок России и один раз Суперкубок.

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