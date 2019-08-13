Украинский футболист Ордец надеется, что Зеленский помирится с Россией

Украинский футболист московского "Динамо" Иван Ордец отметил, что надеется на восстановление отношений между Украиной и Россией. По его мнению, этому может способствовать то, что президентом стал Владимир Зеленский.
"У меня родители живут в так называемой зоне АТО. Смотрю, как из Киева освещают жизнь в Донбассе — и все совершенно не так. Говорят одно, а на деле другое. И так уже давно. Надеюсь, в ближайшее время это закончится, и люди заживут мирно. Наши народы всю свою историю шли рядом, и я не хочу вражды.
Зеленский открыто призывает к диалогу с Путиными, они созваниваются. Порошенко, насколько я слышал, даже не хотел с Путиным иметь дела. А новый президент настроен мириться", — приводит Sport24 слова Ордеца.
Ордец ранее выступал за донецкий "Шахтер" и другие украинские команды. Летом 2019 года он перешел в московское "Динамо".
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