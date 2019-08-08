УЕФА наказал тбилисское "Динамо" за расизм

УЕФА наказал футбольный клуб "Динамо" (Тбилиси) проведением одного матча без зрителей за проявление расизма. Такое решение вынесено за поведение болельщиков на матче Лиги Европы с азербайджанской "Габалой".
Фанаты во время игры растянули баннер с расистскими лозунгами. Следующая игра тбилисского "Динамо" в ЛЕ состоится 15 августа. При пустых трибунах пройдет игра с голландским "Фейеноордом". Кроме запрета посещения стадиона, клуб заплатит 50 тысяч евро.
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