УЕФА назвал лучших игроков сезона

УЕФА назвал футболистов, которые претендуют на звание лучших в прошлом сезоне. Союз разделил игроков по позициям.

На звание лучшего вратаря претендуют: Алиссон ("Ливерпуль"), Льорис ("Тоттенхэм"), Тер Штеген ("Барселона").

Лучшие защитники сезона: Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Де Лигт (экс-"Аякс", "Ювентус"), Ван Дейк ("Ливерпуль").

Лучшим полузащитником могут стать: Де Йонг (экс-"Аякс", "Барселона"), Эриксен ("Тоттенхэм"), Хендерсон ("Ливерпуль").

На звание лучшего нападающего претендуют: Мане ("Ливерпуль"), Месси ("Барселона"), Роналду ("Ювентус").

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