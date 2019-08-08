УЕФА назвал лучших игроков сезона

УЕФА назвал футболистов, которые претендуют на звание лучших в прошлом сезоне. Союз разделил игроков по позициям.
На звание лучшего вратаря претендуют: Алиссон ("Ливерпуль"), Льорис ("Тоттенхэм"), Тер Штеген ("Барселона").
Лучшие защитники сезона: Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Де Лигт (экс-"Аякс", "Ювентус"), Ван Дейк ("Ливерпуль").
Лучшим полузащитником могут стать: Де Йонг (экс-"Аякс", "Барселона"), Эриксен ("Тоттенхэм"), Хендерсон ("Ливерпуль").
На звание лучшего нападающего претендуют: Мане ("Ливерпуль"), Месси ("Барселона"), Роналду ("Ювентус").
Читайте также:
Адвокат утверждает, что Глушаков скрыл от жены 200 млн рублей
Седьмой футболист "Зенита" летом перешел в "Сочи"
Россия принесет извинения корейским волейболисткам за жест Бузато
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.
Обращение прокуратуры в суд о лишении родительских прав родителей, которые "гуляли" на акции протеста с ребенком — это "политический заказ" , считает адвокат.
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.