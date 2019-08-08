Агент Чалова сообщил, что футболист остается в ЦСКА

Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, сообщил, что футболист остается в составе армейцев. Ранее стало известно, что лондонский "Кристал Пэлас" предложил 23 млн евро за игрока.
Эмиле в комментарии "РИА Новости" сообщил, что от продажи отказался ЦСКА, так как Чалов - один из самых важных игроков команды. По словам агента, футболиста ждет хорошее европейское будущее.
Чалов является воспитанником армейцев. Футболист с 2016 года провел за ЦСКА 90 матчей, в которых забил 32 мяча.
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