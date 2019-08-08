Россияне Белевцев и Шлейхер завоевали золото чемпионата Европы в Киеве

Российские прыгуны в воду Александр Белевцев и Никита Шлейхер стали победителями чемпионата Европы-2019. Соревнования проходят в столице Украины Киеве.

Россияне показали результат 417,30 очка. Украинцы Олег Сербин и Алексей Середа набрали 413,16. Бронзу завоевали британцы Мэтью Диксон и Ноа Уильямс, на счету которых 412,56 балла.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду - 2019 проходит с 5 по 11 августа на киевском стадионе Liko Sports Centre.

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