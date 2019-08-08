Россияне Белевцев и Шлейхер завоевали золото чемпионата Европы в Киеве

Российские прыгуны в воду Александр Белевцев и Никита Шлейхер стали победителями чемпионата Европы-2019. Соревнования проходят в столице Украины Киеве.
Россияне показали результат 417,30 очка. Украинцы Олег Сербин и Алексей Середа набрали 413,16. Бронзу завоевали британцы Мэтью Диксон и Ноа Уильямс, на счету которых 412,56 балла.
Чемпионат Европы по прыжкам в воду - 2019 проходит с 5 по 11 августа на киевском стадионе Liko Sports Centre.
Читайте также:
УЕФА назвал лучших игроков сезона
Адвокат утверждает, что Глушаков скрыл от жены 200 млн рублей
Адвокат утверждает, что Глушаков скрыл от жены 200 млн рублей
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.
Обращение прокуратуры в суд о лишении родительских прав родителей, которые "гуляли" на акции протеста с ребенком — это "политический заказ" , считает адвокат.
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.