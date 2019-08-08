Адвокат утверждает, что Глушаков скрыл от жены 200 млн рублей

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы футболиста "Ахмата" Дениса Глушакова, заявил, что игрок вывел со своих счетов более 200 млн рублей. По его словам, экс-игрок "Спартака" не хотел делить нажитое с женой после развода.

Жорин уточнил, что это следует из обнародованных сегодня в Никулинском суде Москвы результатов экспертизы по оценке совместно нажитого имущества бывших мужа и жены. Банки подтвердили, что часть суммы он снял наличными, часть перевел на другие счета, сообщает "РИА Новости".

Глушаков развелся с женой в феврале в ходе громкого процесса, освещавшегося в СМИ. Суд взыскал со спортсмена алименты в размере одной трети всех доходов плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на его младшую дочь, пока ей не исполнится три года. Жить девочка будет с мамой.

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