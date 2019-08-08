Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы футболиста "Ахмата" Дениса Глушакова, заявил, что игрок вывел со своих счетов более 200 млн рублей. По его словам, экс-игрок "Спартака" не хотел делить нажитое с женой после развода.
Жорин уточнил, что это следует из обнародованных сегодня в Никулинском суде Москвы результатов экспертизы по оценке совместно нажитого имущества бывших мужа и жены. Банки подтвердили, что часть суммы он снял наличными, часть перевел на другие счета, сообщает "РИА Новости".
Глушаков развелся с женой в феврале в ходе громкого процесса, освещавшегося в СМИ. Суд взыскал со спортсмена алименты в размере одной трети всех доходов плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц на его младшую дочь, пока ей не исполнится три года. Жить девочка будет с мамой.
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