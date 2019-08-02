Олег Тактаров: пожары в Сибири могут перерасти в народные бунты

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров высказал свое мнение о лесных пожарах в Сибири. Боец считает, что участие известных спортсменов в огласке масштабов происходящего не было необходимым.

"Массовое вовлечение звезд для огласки пожаров? Это не сильно поможет потушить пожары. Они просто пиарятся, люди это чувствуют. Все, что можно было, уже сделано на данный момент, до президента дошло, донесли, что народу это не нравится. Это может перерасти в народные бунты, которые дальше могут перейти на отдельно взятые очаги. Как в Сибири, например, по поводу перемены власти. Поэтому, там четкое понимание, что это все очень серьезно. Другое дело, как будет потом, наши звезды от этой темы отойдут, когда это будет не модно", - заявил Тактаров в интервью Sport24.

Ранее с критикой власти и призывами разобраться в ситуации выступили игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала, боксер Сергей Ковалев и лыжница Анастасия Седова.

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