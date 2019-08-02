Определены все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы
В четверг стали известны все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Россия на этом этапе будет представлена одной командой - московский "Спартак" встретится со швейцарским "Туном".
Тульский "Арсенал" не смог пробиться в 3-й раунд. Команда уступила бакинскому "Нефтчи" - 0:1, 0:3.
Матчи 3-го раунда состоятся 8 и 15 августа. Уже 5 августа будет проведена жеребьевка 4-го, финального раунда квалификации.
Напомним, в групповой этап Лиги Европы автоматически попал московский ЦСКА.
Все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы:
- "Сутьеска" (Македония) — "Линфилд" (Сев. Ирландия)
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) — "Судува" (Литва)
- "Арарат-Армения" — "Сабуртало" (Грузия)
- "Рига" (Латвия) — ХИК (Финляндия)
- "Лудогорец" (Болгария) — "Нью-Сейнтс" (Уэльс)
- "Сараево" (Босния и Герцеговина) — БАТЭ (Белоруссия)
- "Дюделанж" (Люксембург) — "Калью" (Эстония)
- "Астана" (Казахстан) — "Валетта" (Мальта)
- "Шериф" (Молдавия) — АИК (Швеция)
- "Слован" (Словакия) — "Дандолк" (Ирландия)
- "Норрчепинг" (Швеция) — "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)
- "Торино" (Италия) — "Шахтер" (Солигорск, Белоруссия)
- "Антверпен" (Бельгия) — "Виктория" (Чехия)
- "Аустрия" (Австрия) — "Аполлон" (Кипр)
- "Фейеноорд" (Голландия) — "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
- "Брондбю" (Дания) — "Брага" (Португалия)
- "Мельде" (Норвегия) — "Арис" (Греция)
- "Локомотив" (Пловдив, Болгария) — "Страсбур" (Франция)
- "Тун" (Швейцария) — "Спартак" (Москва, Россия)
- "Стяуа" (Румыния) — "Млада Болеслав" (Чехия)
- "Пюник" (Армения) — "Вулверхэмптон" (Англия)
- "Мидтьюланн" (Дания) — "Рейнджерс" (Шотландия)
- "Мариуполь" (Украина) — "АЗ Алкмар" (Голландия)
- АЕК (Ларнака, Кипр) — "Гент" (Бельгия)
- "Легия" (Польша) — "Атромитос" (Греция)
- "Хеугесунн" (Норвегия) — ПСВ (Голландия)
- "Риека" (Хорватия) — "Абердин" (Шотландия)
- "Вентспилс" (Латвия) — "Гимарайнш" (Португалия)
- "Вадуц" (Лихтенштейн) — "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия)
- "Партизан" (Сербия) — "Йени Малатьяспор" (Турция)
- "Мальме" (Швеция) — "Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина)
- ЦСКА (София, Болгария) — "Заря" (Украина)
- "Нефтчи" (Азербайджан) — "Бней Иегуда" (Израиль)
- "Люцерн" (Швейцария) — "Эспаньол" (Испания)
- "Спарта" (Чехия) — "Трабзонспор" (Турция)
- "Университатя" (Крайова, Румыния) — АЕК (Афины, Греция)