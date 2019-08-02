Определены все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы

В четверг стали известны все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Россия на этом этапе будет представлена одной командой - московский "Спартак" встретится со швейцарским "Туном".

Тульский "Арсенал" не смог пробиться в 3-й раунд. Команда уступила бакинскому "Нефтчи" - 0:1, 0:3.

Матчи 3-го раунда состоятся 8 и 15 августа. Уже 5 августа будет проведена жеребьевка 4-го, финального раунда квалификации.

Напомним, в групповой этап Лиги Европы автоматически попал московский ЦСКА.

Все пары 3-го раунда квалификации Лиги Европы:

"Сутьеска" (Македония) — "Линфилд" (Сев. Ирландия)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) — "Судува" (Литва)

"Арарат-Армения" — "Сабуртало" (Грузия)

"Рига" (Латвия) — ХИК (Финляндия)

"Лудогорец" (Болгария) — "Нью-Сейнтс" (Уэльс)

"Сараево" (Босния и Герцеговина) — БАТЭ (Белоруссия)

"Дюделанж" (Люксембург) — "Калью" (Эстония)

"Астана" (Казахстан) — "Валетта" (Мальта)

"Шериф" (Молдавия) — АИК (Швеция)

"Слован" (Словакия) — "Дандолк" (Ирландия)

"Норрчепинг" (Швеция) — "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)

"Торино" (Италия) — "Шахтер" (Солигорск, Белоруссия)

"Антверпен" (Бельгия) — "Виктория" (Чехия)

"Аустрия" (Австрия) — "Аполлон" (Кипр)

"Фейеноорд" (Голландия) — "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

"Брондбю" (Дания) — "Брага" (Португалия)

"Мельде" (Норвегия) — "Арис" (Греция)

"Локомотив" (Пловдив, Болгария) — "Страсбур" (Франция)

"Тун" (Швейцария) — "Спартак" (Москва, Россия)

"Стяуа" (Румыния) — "Млада Болеслав" (Чехия)

"Пюник" (Армения) — "Вулверхэмптон" (Англия)

"Мидтьюланн" (Дания) — "Рейнджерс" (Шотландия)

"Мариуполь" (Украина) — "АЗ Алкмар" (Голландия)

АЕК (Ларнака, Кипр) — "Гент" (Бельгия)

"Легия" (Польша) — "Атромитос" (Греция)

"Хеугесунн" (Норвегия) — ПСВ (Голландия)

"Риека" (Хорватия) — "Абердин" (Шотландия)

"Вентспилс" (Латвия) — "Гимарайнш" (Португалия)

"Вадуц" (Лихтенштейн) — "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия)

"Партизан" (Сербия) — "Йени Малатьяспор" (Турция)

"Мальме" (Швеция) — "Зриньски Мостар" (Босния и Герцеговина)

ЦСКА (София, Болгария) — "Заря" (Украина)

"Нефтчи" (Азербайджан) — "Бней Иегуда" (Израиль)

"Люцерн" (Швейцария) — "Эспаньол" (Испания)

"Спарта" (Чехия) — "Трабзонспор" (Турция)

"Университатя" (Крайова, Румыния) — АЕК (Афины, Греция)