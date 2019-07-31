Боксер Ковалев: у России воспаление легких, ей необходимо лечение

Чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев выступил с обращением к правительству России в связи с лесными пожарами в Сибири. Он призвал принять неотложные меры для тушения пожаров.
"Прошу власти России принять незамедлительные меры в тушении адского пожара в сибирском регионе. Очень жалко зверей, птиц и лес, который дает нам чистый воздух. У России воспаление легких, и ей необходимо лечение, в котором ей не обойтись без помощи МЧС и властей России", - написал Ковалев в Instagram.
Ранее с призывом к руководству РФ выступила лыжница Анастасия Седова, которая призвала ввести в регионе чрезвычайное положение. С критикой власти выступил игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала.
Читайте также:
Лыжница Седова призвала ввести чрезвычайное положение в Сибири
"На Универсиаду потратили 75 млрд, а тушить пожары в Сибири - дорого"
Боксера Ковалева сняли с рейса в США за приставания к девушке
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Шеин: в Москве по сути людям запретили иметь возможность свободно выбирать из числа поддержанных ими кандидатов депутатов местного парламента
54% опрошенных россиян хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Что стоит за этим рейтингом, "Правде.Ру" рассказали эксперты.
По оценкам прогосударственных и оппозиционных экспертов, реальные доходы населения в России падают. И падают весьма существенно. Виноваты в этом реформы власти.