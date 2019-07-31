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Боксер Ковалев: у России воспаление легких, ей необходимо лечение

Спорт » Одиночные виды » Бокс print

Чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев выступил с обращением к правительству России в связи с лесными пожарами в Сибири. Он призвал принять неотложные меры для тушения пожаров.

"Прошу власти России принять незамедлительные меры в тушении адского пожара в сибирском регионе. Очень жалко зверей, птиц и лес, который дает нам чистый воздух. У России воспаление легких, и ей необходимо лечение, в котором ей не обойтись без помощи МЧС и властей России", - написал Ковалев в Instagram.

Ранее с призывом к руководству РФ выступила лыжница Анастасия Седова, которая призвала ввести в регионе чрезвычайное положение. С критикой власти выступил игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала.

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Темы мчс бокс пожар сибирь лесные пожары сергей ковалев
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