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Источник Правда.Ру

Лыжница Седова призвала ввести чрезвычайное положение в Сибири

Спорт print

Лыжница Анастасия Седова призвала поддержать петицию за введение чрезвычайного положения из-за лесных пожаров в Сибири. Свое обращение спортсменка разместила в Instagram, сопроводив его хэштегом "СибирьгоритМосквамолчит".

"В голове не укладывается, что мы живём в «супер технологически продвинутом» XXI веке, но не можем предпринять хоть малейшие действия для устранения такого рода проблемы! Почему?" - написала Седова в Instagram.

Ранее игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала выступил с критикой власти. По его мнению, в Москве уделяют мало внимания пожарам в Сибири, но вместо этого провели Универсиаду в Красноярске за 75 млрд рублей.

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Темы лыжи спорт лесные пожары
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