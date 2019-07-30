Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа

Жена боксера Максима Дадашева, который скончался в США 23 июля, сообщила, что прощание со спортсменом пройдет 4 августа. Оно пройдет в 9 утра Петергофском морге Николаевской больницы Санкт-Петербурга.
Дадашев 20 июля в бою с Субриэлем Матиасом пропустил серию ударов в 11-м раунде. Команда россиянина остановила бой, а после поединка ему стало плохо. Максим потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу. У боксера был обнаружен отек мозга и проведена трепанация черепа. 23 июля он скончался в больнице.
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