Участница Олимпиады в Сочи скончалась в возрасте 36 лет

Финская лыжница Моона-Лийса Ноусиайнен скончалась в возрасте 36-ти лет. Спортсменка ушла из жизни после продолжительной болезни, сообщает Yle. Точный диагноз журналистами не называется.
Ноусиайнен - двукратная победительница этапов Кубка мира. Лыжница принимала участие в Олимпиаде-2014 в Сочи. Лыжница была замужем за лыжником Вилле Ноусиайнен. В 2018 году финка завершила карьеру.
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