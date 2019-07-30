Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев угодил в очередной скандал в США. Спортсмена сняли с рейса Майами - Лос-Анджелес из-за приставаний к одной из пассажирок.
Девушка обратилась к экипажу после того, как Ковалев взял ее за руку, начала целовать и осыпать деньгами. Капитан лайнера принял решение снять боксера с самолета во избежание конфликтов в воздухе. Инцидент произошел 15 июля, сообщает The Athletic.
Для Ковалева это не первый случай проблем с девушкам в США. Год назад Ковалев был задержан в Калифорнии по обвинению в нападении на модель Джейми Фронтц на вечеринке. Россиянина выпустили под залог, а девушка заявила, что у нее сломан нос, есть раны на голове и две травмы позвоночника.
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