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Источник Правда.Ру

УЕФА оштрафовал Украину за поведение фанатов в матче с Сербией

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УЕФА оштрафовал сборную Украины за поведения фанатов во время матча против Сербии. Федерация футбола Украины заплатит 15250 евро за использование болельщиками пиротехники и блокировку лестниц. Игра состоялась 7 июня во Львове и завершилась крупной победой украинцев со счетом 5:0.


Украинские фанаты

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в УЕФА предпочли не заметить проявлений нацизма и оскорблений сербов со стороны украинских болельщиков. 

В сети появилось видео, на котором большая часть стадиона выбрасывает руки в нацистском приветствии. Такой "салют" попадает под статью 34 дисциплинарных правил, за что предусмотрено наказание в виде закрытия трибун или всего стадиона.

Кроме того, украинские фанаты оскорбляли сербских болельщиков. Во время исполнения гимна Сербии львовские болельщики выкрикивали лозунг "Руска курва". УЕФА также не зафиксировал это нарушение.

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Темы уефа сербия футбол украина
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