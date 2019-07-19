Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Матч регбийных сборных России и Грузии в Тбилиси отменен

Спорт print

Товарищеский матч регбийных сборных России и Грузии в Тбилиси не состоится. Игра должна была пройти 27 августа, но Федерация регби России приняла решение отказаться от поездки в соседнее государство из-за сложившейся там политической ситуации.

Поводом для обострения отношений между Россией и Грузией стало то, что 20 июня российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, будучи главой Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинская оппозиция устроила беспорядки около здания парламента, которые переросли в акции протеста. Россия ответила закрытием авиасообщения с Грузией.

Читайте также: Евролига опубликовала расписание следующего сезона

Позже были оскорбления в адрес Владимира Путина со стороны грузинского ведущего Габунии и руководства телеканала "Рустави-2". Москва не стала никак отвечать на это, но в ФРР решили перестраховаться.

Читайте также: Бывший футболист Трезеге назвал полицейских "нищими собаками"

"Федерация регби России с глубокой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузии и, в частности, в Тбилиси. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране.

В связи с этими обстоятельствами вынуждены сообщить вам, что Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными командами Грузии и России, запланированного на 27 августа 2019 года в Тбилиси. Федерация регби России глубоко ценит партнерские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии и считает необходимым напомнить, что одним из основополагающих принципов нашей игры является солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий", - говорится в сообщении федерации, которое оказалось в распоряжении "РИА Новости".

Читайте также: Экс-футболистам сборной Англии предлагали деньги за критику Катара

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы регби грузия россия
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Украины
Зачем Кремлю понадобился "Минск-3" Виктора Медведчука
Профилактика
Как и почему возникает аллергия
Евросоюз
Дер Ляйен отблагодарит Венгрию и Польшу за избрание главой Еврокомиссии
Новости Все >
В Китае 13-летний мальчик угнал два самолета, чтобы покататься
Компании по утилизации вторсырья готовы к раздельному сбору мусора в Москве
Матч регбийных сборных России и Грузии в Тбилиси отменен
Прогноз погоды: конец лета в Москве будет теплым, без сильных дождей
Глава Якутии раскритиковал мэра Вилюйска
Киевский суд продлил арест Вышинского до 19 сентября
Ученые из США: музыка позволяет успокоить пациентов перед операциями
Иркутские власти обратятся в суд из-за сюжета о губернаторе
Виктор Вальдес возглавил молодежную команду "Барселоны"
Мнение: пенсионная реформа демонстрирует отсутствие власти в стране
Последние материалы
Ученые из США: музыка позволяет успокоить пациентов перед операциями
Иркутские власти обратятся в суд из-за сюжета о губернаторе
Виктор Вальдес возглавил молодежную команду "Барселоны"
Мнение: пенсионная реформа демонстрирует отсутствие власти в стране
MedicalXpress: компьютерная томография может спровоцировать рак
Сибирское село с 50 жителями сделают туристическим центром
Евролига опубликовала расписание следующего сезона
Врио главы Ингушетии принял отставку двух министров
Юлия Серебрянская: путь из "Единой России" в оппозицию
В Раде потребовали признать закон о статусе Донбасса неконституционным
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление

Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.

Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Чешский политолог: криминалисты не участвовали в расследовании крушения MH17
Мир. Новости мира
Чешский политолог: криминалисты не участвовали в расследовании крушения MH17
Новости Украины
Жители Бердянска выгнали из города семью киевского журналиста
Военные новости
В США назвали 5 самых быстрых боевых самолетов мира
Политика. Новости и аналитика
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление

Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.

Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Политика. Новости и аналитика
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Бывший СССР
Зеленский: обмен украинских моряков нормализирует диалог с РФ
Власть
Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?
Общество
"Левада-центр": более 30% россиян допускают массовые забастовки

33% респондентов считают, что в России могут пройти массовые забастовки для отстаивания прав и интересов россиян.

"Левада-центр": более 30% россиян допускают массовые забастовки
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны, не представляясь
Общество
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны, не представляясь
Политика. Новости и аналитика
Жириновский предлагает переименовать президента в верховного правителя
Мир. Новости мира
Чешский политолог: криминалисты не участвовали в расследовании крушения MH17
Любовь Степушова Зачем Кремлю понадобился "Минск-3" Виктора Медведчука Любовь Степушова Игорь Буккер Город царя Давида был большой деревней Игорь Буккер Руслан Веснянко В Верховной раде могут появиться партии-новички Руслан Веснянко
Комментарии
Политолог: Киев ответит "безумными" мерами на распространение российского гражданства
Политолог: Киев ответит "безумными" мерами на распространение российского гражданства
Эксперт: в 2030 году в России будет приблизительно то же, что сейчас
Эксперт: в 2030 году в России будет приблизительно то же, что сейчас
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента
Пастора в Бразилии столкнули со сцены за критику толстых девушек
ФСБ интересует подробная информация о международных рейсах из России
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Эксперт: в 2030 году в России будет приблизительно то же, что сейчас
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Туроператоры напомнили россиянам о штрафе за неуплату курортного сбора
В Германии посоветовали не пользоваться приложением FaceApp
ЦБ: в России уменьшилась денежная масса
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ