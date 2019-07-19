Матч регбийных сборных России и Грузии в Тбилиси отменен

Товарищеский матч регбийных сборных России и Грузии в Тбилиси не состоится. Игра должна была пройти 27 августа, но Федерация регби России приняла решение отказаться от поездки в соседнее государство из-за сложившейся там политической ситуации.

Поводом для обострения отношений между Россией и Грузией стало то, что 20 июня российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, будучи главой Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинская оппозиция устроила беспорядки около здания парламента, которые переросли в акции протеста. Россия ответила закрытием авиасообщения с Грузией.

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Позже были оскорбления в адрес Владимира Путина со стороны грузинского ведущего Габунии и руководства телеканала "Рустави-2". Москва не стала никак отвечать на это, но в ФРР решили перестраховаться.

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"Федерация регби России с глубокой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузии и, в частности, в Тбилиси. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране.

В связи с этими обстоятельствами вынуждены сообщить вам, что Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными командами Грузии и России, запланированного на 27 августа 2019 года в Тбилиси. Федерация регби России глубоко ценит партнерские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии и считает необходимым напомнить, что одним из основополагающих принципов нашей игры является солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий", - говорится в сообщении федерации, которое оказалось в распоряжении "РИА Новости".

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