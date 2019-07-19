Евролига опубликовала расписание следующего сезона

Евролига опубликовала расписание следующего сезона. Начнется регулярный чемпионат 3 октября, а завершится 10 апреля. В турнире впервые примут участие 18 команд.



В екатеринбургском ДИВС выставили Кубок баскетбольной Евролиги / Новости от 22.04.2019 19:32

Россию в Евролиге представят сразу три клуба - ЦСКА, "Химки" и "Зенит". Армейцы в первом туре сыграют испанской "Валенсией" на выезде. Подмосковная команда - против "Маккаби" на своем паркете. Питерцы дебютируют гостевым матчем с "Альбой".

Первый матч между российскими командами состоится 17 октября - ЦСКА примет "Химки". 1 ноября "Зенит" сыграет дома с ЦСКА, а 8 ноября - с "Химками".

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