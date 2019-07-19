Евролига опубликовала расписание следующего сезона. Начнется регулярный чемпионат 3 октября, а завершится 10 апреля. В турнире впервые примут участие 18 команд.
Россию в Евролиге представят сразу три клуба - ЦСКА, "Химки" и "Зенит". Армейцы в первом туре сыграют испанской "Валенсией" на выезде. Подмосковная команда - против "Маккаби" на своем паркете. Питерцы дебютируют гостевым матчем с "Альбой".
Первый матч между российскими командами состоится 17 октября - ЦСКА примет "Химки". 1 ноября "Зенит" сыграет дома с ЦСКА, а 8 ноября - с "Химками".
Читайте также:
Бой Гассиева в США отменен из-за травмы россиянина
Бывший футболист Трезеге назвал полицейских "нищими собаками"
Кокорин и Мамаев не стали участвовать в шахматном турнире
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
33% респондентов считают, что в России могут пройти массовые забастовки для отстаивания прав и интересов россиян.